Fenerbahçe, Philip Zinckernagel için girişimlere başladı!

Bu sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna 14 yeni ismi katan sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk için oldukça iddialı. Yapılan transferlere rağmen hala eksikleri olduğunu belirten yöneticiler ve teknik ekip, kanat ve ikinci santrfor için arayışlarını sürdürüyor. Transfer sezonunun bitmesine 5 gün kala somut adımlar atmak isteyen Fenerbahçe'de, Philip Zinckernagel ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Philip Zinckernagel kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

19 MAÇTA 14 GOL VE 17 ASİST

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Norveç ekibi Bodo/Glimt'te forma giyen Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu. Asıl pozisyonu sağ kanat olan oyuncu, sol kanatta da oynayabiliyor. 25 yaşındaki Zinckernagel, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'nin bu transferde kısa sürede aşama kaydetmesi bekleniyor.