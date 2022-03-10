Fenerbahçe Safiport, EuroLeague'de Final Four'a yükseldi!
Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında TTT Riga'yı 88-65 mağlup eden Fenerbahçe Safiport seride durumu 2-0 yaparak Final Four'a yükselen taraf oldu.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında etkili bir performans gösteren Fenerbahçe Safiport, adını Final Four'a yazdırdı.
Rakibi TTT Riga'yı 88-65 mağlup eden Fenerbahçe Safiport, tarihinde sekizinci kez EuroLegue'de dörtlü finale kaldı.
RAKİBİNE AMAN VERMEDİ
Karşılaşmaya rakibin top kayıplarını değerlendirerek etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 32-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte pota altından skor üreten rakibine üç sayılık atışlarla karşılık veren Fenerbahçe Safiport, devre arasına 49-33 üstünlükle gitti.
1. PERİYOT: 16-32
2. PERİYOT 33-49
3. PERİYOT: 48-72
4. PERİYOT: 88-65
TARİHİNDE 8. KEZ
Tarihinde 8. kez Kadınlar Euroleague 4’lü finaline katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, 8-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında USK Prag – Beretta Famila Schio eşleşmesinin tur atlayan takımı ile. USK Prag çeyrek final serisinin ilk maçını 72-70 kazanarak Beretta Famila Schio karşısında Final Four için avantajlı taraf. Bu serinin ikinci maçı ise 15 Mart'ta oynanacak.
Ev sahibinin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final maçları, 8 ve 10 Nisan'da oynanacak.