Fenerbahçe, sağ bek transferi için harekete geçti! Mert Müldür ve Bünyamin Balcı listede! İşte istenen bonservis bedelleri... Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de sağ bek mevkisine yapılacak transfer için iki isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler'in Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı ve Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kadrosuna katmayı amaçladığı öne sürüldü.

1 6 Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turundan dahil olan Fenerbahçe'de yeni sezonunun transfer çalışmaları başladı.