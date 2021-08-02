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  4. Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildi

Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildi

Sağ beke transfer yapmak için transfer sezonunun başından beri oyuncu arayışına devam eden Fenerbahçe'de gündem sürekli değişiyor. İtalya basınının iddiasına göre ise sarı lacivertliler Arsenal'in Portekizli oyuncusu Cedric Soares'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildi

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sağ beke transfer yapmak için uzun süredir oyuncu arayışında olan sarı lacivertliler, henüz bu bölgeyi doldurabilmiş değil. Teknik direktör Vitor Pereira ile sürekli iletişim halinde olan yönetimin son olarak gündemine Cedric Soares ismini aldığı ifade edildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İtalyan basını, oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarını doğruladı ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı transfer etmek istediğini belirtti. Çıkan haberlerde, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Cedric Soares'i yeni sezonda kadroda düşünmediği, bu yüzden oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine izin verilebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildi

PEREİRA'NIN SİSTEMİNE UYUYOR

3-4-2-1 sisteminde sağ çizgiyi kullanabilecek bir isim eksikliği yaşayan Pereira'nın raporu sonrasında harekete geçen yönetim Arsenal formasını giyen Cedric Soares'i gündemine aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunda görmek istediği belirtilen Cedric Soares için Fenerbahçe kulübünün, oyuncunun mali şartlarını öğrenmek adına girişimlere başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildi

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