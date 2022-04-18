24 Mart'tan bu yana süren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken milyonlarca insanın yaşadığı mağduriyete merhem olmak isteyen Fenerbahçe ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk hazırlık maçında birbirlerine rakip oluyor. Gelirleri savaş mağduru insanlar ve çocuklar için kullanılacak dostluk maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Shaktar Donetsk maçı TV8 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - SHAKTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Shaktar Donetsk arasındaki hazırlık maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise M. Emin Tuğral ve Hüseyin Tetik yapıyor.

FENERBAHÇE - SHAKTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - SHAKTAR DONETSK MAÇI TV8 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Shaktar Donetsk arasındaki hazırlık maçı TV8 kanalından şifresiz olarak ekranlara geliyor.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - SHAKTAR DONETSK MAÇI TV8 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe: Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha.

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Solomon.