Fenerbahçe Simon Kjaer için girişimde bulundu mu? Simon Kjaer kimdir?

Semih Özsoy, Simon Kjaer iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Özsoy, henüz resmi bir girişimleri olmadığını belirtirken, gelecekte düşünebilecekleri bir oyuncu olduğunun da altını çizdi.

Kjaer için resmi bir girişimler olmamasına karşın duruma göre olabileceğini de söyleyen Semih Özsoy, "Sevilla'ya bir teklif yaptığımız doğru değil. Resmi bir durum yok. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var. İyi bildiğimiz bir oyuncu. Önce durumuna bakmalıyız ve teknik direktörümüzün ne düşündüğünü, yönetimin ne düşüneceğini görmeliyiz. Kjaer harika bir oyuncu olduğunu bizde oynarken kanıtladı" dedi.

ELJİF ELMAS KONUSU

Eljif'i Avrupa'dan isteyen çok kulüp olduğunu da kaydeden yönetici, "Eljif Elmas için Sevilla ile birlikte başka birçok kulüp de devrede." ifadelerini kullandı.

SIMON KJAER AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer hakkında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Danimarka basınına konuşan Beck, 30 yaşındaki futbolcunun geçen sezonun son haftalarında yedek kaldığını hatırlatırken "Kjaer, rotasyon oyuncusu olacak birisi değil. Kariyerinin zirvesini yaşıyor. Yedek kulübesinde oturup ritmini bozmamalı. Yeni teknik direktörün nasıl kararlar vereceğini bilmiyoruz ama Kjaer yedek oturamaz. Eğer Kjaer'i de satmak isterlerse biz de ona göre plan yaparız." diye konuşmuştu.

Fenerbahçe'den 2017'de 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya giden Kjaer, geçen sezon 37 maçta 3035 dakika oynadı.

SIMON KJAER KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Simon Kjaer 26 Mart 1989 tarihinde Horsens, Danimarka'da dünyaya geldi.

Bir süre Midtjylland altyapısında oynayarak futbol kariyerini başlatan Kjaer, ilk profesyonel sözleşmesini de 2007 senesinde aynı takımla imzaladı.

Burada sadece bir sezon bulunan genç defans oyuncusu, 19 maçta görev aldıktan sonra Palermo'ya transfer oldu.

2 sezon Palermo bünyesinde 62 maçta görev alan Kjaer, defans oyuncusu olması sebebiyle fazla gol şansı bulamasa da 5 gol atarak takımına destek verdi.

2010 senesinde Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Wolfsburg'a transfer oldu. Burada 57 maçta görev alan Danimarkalı savunmacı, 2011-12 sezonunda Roma'ya kiralandı.

2013-15 yılları arasında Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'de oynadı.

2015 senesinde ise Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de 55 maçta forma şansı bulan Kjaer, mevkii gereği fazla gol şansı bulamamasına rağmen 3 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2017 senesinde ise İspanya'nın en eski takımlarından biri olan Sevilla'ya transfer oldu.

Aynı zamanda Kjaer, 2011 senesinden bu yana Danimarka Milli Takımı forması giymektedir.