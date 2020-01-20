Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç: Türk futbolu her anlamda çöktü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübünün gündemine dair konuştu. Konuk olduğu spor programında açıklamalarda bulunan Ali Koç'un konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Keyfimiz yerinde Serdar'a rica ettim katıldı ama talimatnameyi yazan o bizim başkanlığımızdan önce başladı buna. Aslında federasyonun UEFA'ya söz verip hazırlaması gereken talimatname bu sadece Fenerbahçe'yi temsilen burada değil.

Ben her soruya açığım. En sevdiğim sorular, zor sorular. Biz neden yapılandırma imzalamadık, Fenerbahçe'nin genel görüşü ve güncel konular. Sokaktaki vatandaşın anlayabileceği şekilde anlatmamız gerekiyor ama bu sistem çökecek. 1 sene mi, 2 sene mi bilmiyorum. Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok. Yeniden yapılandırmadaki borçlarınn hiçbir şekilde ödenemeyeceğini de söylüyoruz. Ne yazık ki bu çare değil en azından 3 büyükler için değil.

Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Yapılan model, üç büyük kulüp için çare değil. Hepimiz biliyoruz ki 5. yıl geldiği zaman, bunun ödenmesi mevcut yükümlülüklerle mümkün değil. Beş sene sonra tekrar takla attırılacak, yani tekrar uzatılacak. 5 sene sonra netice vermeyeceği için tekrardan yapılacak. Dolayısı ile neden bunu bir seferde yapmıyoruz."

"BÜTÜN DEĞER ZİNCİRLERİNİN BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENMESİ GEREKİYOR"

"Şimdi biraz geriye gidelim; Şubat 2008 tarihinde başladı finansal fair play, ne yazık ki sonuç vermedi bizim ülkemizde, tam tersi oldu kulüpler ters istikamete gitti.

UEFA FFP netice vermedi. Bu pek çok ülkede sorunları çözdü. Bizde tam tersi oldu. UEFA cezalandırmak için değil, yardım etmek için orada. Bizde böyle değil, bu iş biraz sert. Kulüpleri bankacı gözüyle yönetemezsiniz. Futbol mantığı ve aklı olmalı. UEFA sağ olsun ceza için vermediğini gösterdi. UEFA hesap kitap yaparken her ülkenin ekonomisini ayrı değerlendiriyor. 2018'in yaz aylarında kurlar fırladı. Bizleri değerlendirirken bunları lehimize kullandı. Türk futbolu finansal açıdan çöktü, bu bir gerçek. UEFA, 'Biz kendi FFP'mizi yapıyoruz' deyince TFF'nin teklifini beğendi ve bunu kabul etti. Muhalefet partileri bunu siyasete alet ettiği için seçim öncesine yetişemedi ve bir kere de burada sözümüzü tutamadık.

Zamanında açıklansaydı 1 Haziran'da herkes harcama limitini bilecekti. 2 Eylül'de açıkladılar. Türk futbolu her anlamda çökmüş durumda; federasyon, yönetim, kulüp yönetimi, Avrupa'nın en yaşlı ligi, spor medyası her şey çökmüş durumda. Bütün değer zincirlerinin baştan aşağıya yenilenmesi gerekiyor."

"AMACIMIZ KULÜPLERİN EKONOMİK OLARAK AYAKTA KALMASINI SAĞLAMAK"

Fenerbahçe Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız: "Talimatın başlangıcı Şubat 2018'de atıldı. Dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dı. "Artık deniz bitmiştir" dedi ve bizden reçete istedi. Haziran 2018'de UEFA ile görüşmeleri sıklaştırdık. Hazırladığımız modeli UEFA'ya sunduk. La Liga da bunu uyguluyordu. Bunu incelememizi istediler. Aralık 2018'de Galatasaray ve Beşiktaş yetkilileriyle bu modeli inceledik. Bu model ön kontrol modeliydi. UEFA'nın modeli sonradan kontrol sistemi. Geçmiş mali tablolarına bakıyor ve zararın sebebini istiyor. Amacımız kulüplerin ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlamak."

"TFF, BİZE 2 EYLÜL'DE LİMİTLERİ VERDİ"

"İspanya'da 2 sene üst üste zarar etmek yasak, edersen soruşturma açıyorlar. UEFA ile toplantıyı, ilk biz yaptık, sonra Trabzonspor, ardından federasyonumuz girdi. TFF'de başkan ayrıldı, seçimler oldu ama bunun yapılması gerekiyordu. UEFA'ya bir kez daha mı verilen sözler tutulmuyor diye panikledik. TFF, bize 2 Eylül'de limitleri verdi. Kulüpteki ön çalışmalar nisanda yapılabilseydi, temmuza yetişecekti ama eylüle kadar bekledik. Aslında 2 aylık süre makuldü yani burada federasyonun da bir suçu yok. Limitler açıklanmadığı için biz de har vurup harman savurmadık. 2 sezonda 94 milyondan 71 milyona inmek de iyi bir şey. Biz kendi açımızdan hamlelerimiz yaptık."

"BELKİ 3-4 FUTBOLCU GÖNDERİP 4-5 MİLYON EURO TASARRUF EDECEĞİM"

"Belirli bölgelerde fazlalık var. Sol bekte de aksiğimiz var. Ben belki 3-4 futbolcu gönderip 4-5 milyon Euro tasarruf edeceğim. 1-2 milyon Euro'ya da sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Ama bunu yapamıyorum. Eldekileri de gönderemiyorum, 'Ya alamazsam.' diye."

"MEVCUT BÜTÇEMİZİ AZALTACAĞIZ AMA BUNA İMKAN VERİLMİYOR"

"Gelecek vadeden bir oyuncu transfer edeceğim belki de ama bunu da yapamıyorum. Talimatname olmak zorunda. Ama talimatname finansçı gözüyle olmaz. Biz mevcut bütçemizi azaltacağız ama buna imkan verilmiyor."

"STOPER ALDIK AMA DAHA İYİSİNİ ALMAMIZ GEREKİRDİ"

Tümer Metin'in, "Mayıs ayına dönseniz stoper ve sol bek alır mıydınız?" sorusu üzerine Ali Koç, "Stoper aldık ama daha iyisini almamız gerekirdi." cevabını verdi.

"BU KULÜBÜN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN SEÇİLMİŞ KİŞİLERİZ"

"Geliştirilen yapılandırma modeli tüm kulüplere uymuyor. Burada bir müzakere süreci yok. Bu model 3 büyük kulübün ihtiyacını karşılamıyor. Ziraat Bankası, 'En doğru siz davranıyor, olmayacak bir şeye imza atmıyorsunuz' diyor. İmzaladığın an temerrüte giriyorsunuz. Bu şartlar çok ağır. Bir spor kulübü yöneticileri bu şartlara onay veremez. Biz de buranın sahibi değiliz. Bu kulübün çıkarlarını korumak için seçilmiş kişileriz. Çözüm değil, gerçekçi de değil.

Biz pazarlık da yapamıyoruz. Borcu ödemeye niyeti olan pazarlık yapar. Olmayacağını söylüyoruz. Şartları yerine getiremediğin zaman da çok ağır şeyler var. Burada söyleyemeyeceğim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bunun 10 yıl olması gerekiyor, çünkü herkesin borcu, parası, isteği farklı. Size ne gerekiyor dediklerinde 3 yıl geri ödemesiz 800 milyon TL. Muhalefete de seslenmek istiyorum. Biz burada devletimizi de biraz yalnız bıraktık. Bu bir devlet bankası da olmayabilirdi.

Futbol bir sektör, diğer sektörlerden hiçbir farkı yok. Her türlü sorumluluğun altındayız. Bu sektörün ayağa kalkması lazım. Genç bir yapıya sahibiz. Biz 1 - 1.5 seneyi götürdük. Maliyetleri kısıyoruz. Her şeyden biz sorumlu olacağız. Mümkün değil böyle bir şey ama ne diyoruz bize yardım et derken büyük kulüplerin borcu çok büyük. Kamuya da borçlar var. Bunların da yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani muhalefetinde onlara destek olması gerekiyor. Biz bunu yeterince anlatamadık bu da kulüplerin ayıbı."

"FUTBOL BAŞTAN SONA YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

"Adam şampiyon olmak istiyor, onu getir bunu getir diyor. Bankaların, kulüplere de el koyacağı yok. Neye el koyacak. Futbol baştan sona yeniden yapılandırılmalı. Çalıştay'da çok doğru bir adım atıldı. Spor bakanımız, her şeyin farkında ona da teşekkür ediyorum. Normalde futbol özerk ama bu genel bir şey ama futbolda en önemli branş olduğu için işin içine giriyor."

"BUNLAR BİR GECEDE OLACAK ŞEYLER DEĞİL"

"Bizim camiamızda bile içinde bulunduğumuz durumdan haberdar olmayanlar var. Türk futbolu topyekun yapılanmalı.

Biz federasyona kimseyi önermedik. Üç büyükleri temsil eden insanlar vardır. Son dönemlerde biz isim vermedik. Seçme imkanımız da yoktu. Olmaması gereken insanlar olduğunu söyledik. U21 Ligi kaldırılıyor, yerine bir şey gelmiyor. UEFA'ya talimat hazırlanacak, geç kalınıyor. Eğitmen yetişmiyor, antrenör çıkmıyor. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti yok. Müthiş stadyumlarımız var ama burada iki haftada bir maç oynanıyor. Çocukların maç oynayacağı yerler yok. 112 yıllık bir kulübün altyapısında iki saha var. Her şeyin ele alınması gerekiyor. Bunlar bir gecede olacak şeyler değil."

"O ZAMAN BORÇLARI NASIL ÖDEYECEĞİZ?"

"Öncelikle kulüpler denk bütçeyi sağlamalı. Balonu söndürmemiz lazım. Ufak ufak ufak söndürmemiz lazım. Balonu patlatırsak, yayıncı kuruluş ihalesinde ne olacak? 450 yerine 150 milyon dolar mı alacağız? O zaman borçları nasıl ödeyeceğiz?"

"BUNU, FENERBAHÇE KULÜBÜ OLARAK GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUZ"

"Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konuları da konuşalım. Kamuoyunu, içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır. Biz kral çıplak diyoruz. Onlar değil diyor. Sayın Mustafa Cengiz olur, diğer başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız. Hatta bunu; Fenerbahçe Kulübü olarak gönülden arzu ediyoruz."

"DOLAR 5.80 ÜSTÜNE ÇIKMASIN DİYE DUA ETTİK"

"(Yayın ihalesinde doların 5.80'de sabitlenmesi üzerine) Dolar 5.80 üstüne çıkmasın diye dua ettik. Bir de 5.80'nin üzerine çıkınca biz kulüpler olarak her gün kaybediyoruz.

"BEŞİKTAŞ, SERZENİŞİNDE HAKLI"

"Herkes bu faiz oranını söylüyor. TFF ve kulüpler herkes bunun olmayacağını söylüyor ama bir kamu bankası inat ediyor. Beşiktaş'ın faizler konusunda haklı bir serzenişi var. Onların arkasında duruyoruz bu konuda. Faiz kısmı hiç konuşulmuyordu ve bunu tamamen bize yazıyorlardı. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. TFF'den de rica ediyorum. Onlar da böyle bir talebimiz olup olmadığını söylesin. Bir algı yaratılması federasyondanda çıkan haberlerden etkilenmesi dolayısı ile Fenerbahçe'nin bu işle hiç bir alakası yoktur, 40'tan 30'a inmesiyle de bir alakamız yok."

"MUHTEMEL ŞAMPİYONLUĞUMUZUN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Bu sistem çökecek. Aksini iddia eden varsa çıkalım, konuşalım. Belki, biz göremiyoruz, bakıyoruz, alttan üstten ama göremiyoruz. Bu konuyu bilmeyenler de var Federasyonun içinde. Burada 2 artı 2, 4 etmiyor. Keşke etse... Biz öyle bir noktaya geldik ki Fenerbahçe'ye ne olursa olsun, şampiyon olmasın. 3 Temmuz'da şampiyonluğumuz alınmaya çalışıldı. Şimdi de muhtemel şampiyonluğumuzun önüne geçilmeye çalışılıyor."