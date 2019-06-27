Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den Gomis açıklaması!

Comolli, Al Hilal formasını terleten Bafetimbi Gomis'le ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi.

beIN SPORTS'a konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Bafetimbi Gomis benim arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde gözükmem." dedi.

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olan Gomis, bu sezon boyunca 40 maça çıktı, 28 gol atıp, 6 asist yaptı.