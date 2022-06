Fenerbahçe taraftarı kahrolacak! Jan Vesely takımdan ayrıldı, veda mesajı yayımladı

Sarı lacivertli kulüpten Jan Vesely'nin ayrılmasına ilişkin yapılan açıklamada, yıldız basketbolcunun 2014- 2015 yılında bu yana sarı lacivertli takımın formasını giydiği anımsatılarak," Bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesi yer aldı.

"KARİYERİNDE YENİ BİR MACERAYA ATILMAK İSTEDİĞİNİ KULÜBÜMÜZE İLETMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, yıldız basketbolcunun sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir görüşmeler yapıldığı ifade edilerek," Değerli sporcumuz, kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir." denildi.

"FENERBAHÇE TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIŞTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko’nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely’i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely’e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

“Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…”

VESELY'DEN VEDA MESAJI

Jan Vesely sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kelimeleri yazmak benim için çok zor. Birlikte 8 yılın ardından maceramız sona eriyor. Burayı benim ve ailem için bir yuvaya dönüştürdüğünüz için çok teşekkür ederim. Evlilikten oğlumun doğumuna, dünyanın en inanılmaz taraftarı önünde EuroLeague'i kazanmaya kadar hayatımdaki en önemli olaylar İstanbul'da yaşandı. Çok sevdiğiniz, benim de aşık olduğum bu forma için kan, ter ve gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin en derinlerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum, çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olarak kalacak. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere."