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  4. Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada seçim sonrası  yeni hocanın açıklanacağını belirtmişti. Teknik direktörün hala açıklanmaması üzerine Fenerbahçe taraftarı Twitter'da yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada seçim sonrası  yeni hocanın açıklanacağını belirtmişti. Pazartesi günü geçmesine rağmen hala konuya ilişkin bir açıklama yapılmaması Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Birçok kişi bu nedenle Ali Koç'a Twitter'da tepki gösterdi.

Twitter kullanıcıları, "Bu nasıl vizyon Ali Başkan"  hastag'i kullanarak paylaşımda bulundu. Ali Koç'a tepki paylaşımları sonrası #BuNasılVizyonAliBaşkan trend topic listesine girdi.

Fenerbahçe taraftarı yeni hocanın bir an önce açıklanması için paylaşımlarda bulunuyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a tepki: Bu Nasıl Vizyon Ali Başkan!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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