Fenerbahçe, Teknik Direktör Paulo Fonseca ile anlaştı! Sözleşmesinin bitmesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin hoca belirsizliği gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertlilerin anlaştığı ve adını sır gibi sakladığı teknik Paulo Fonseca olduğu ifade edildi. Medyada birçok isim telaffuz edilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Paulo Fonseca ile anlaştığı öğrenildi. Son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'nın teknik adamlığını yapan 48 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesi yarın itibariyle sona eriyor.

Başkan Ali Koç'un başarılı hoca ile her konuda anlaştığı, resmi açıklamanın ise Fonseca'nın sözleşmesinin bitiminin ardından yapılacağı dile getirildi. Koç ile Fonseca'nın yapılacak transferlerle ilgili bilgi alış-verişinde bulunduğu ve takımın geleceğiyle ilgili uzun vadeli bir planlama yapılacağı öğrenildi.

DÜN AKŞAM MESAJ VERİLMİŞTİ

Yeni teknik direktörün ismini dün ilan etmesi beklenen Fenerbahçe yönetimi, dün akşam duyurunun birkaç gün içinde yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Teknik direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. İmza aşamasına gelinse de sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sürecin bitmesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.