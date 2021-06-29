Merve Akman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Elmalı davası sanığı Merve Akman tutuklandı mı?Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?Paulo Fonseca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaştı mı?Elmalı Davası'nda ismi geçen Rahmi Akman kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? Tutuklandı mı?Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı 2021? LGS sonuç öğrenme ekranı meb.gov.trPsikoteknik belgesi olmayan sürücülere ceza geliyor!Destan yazan Türk SİHA'ları dünya gündeminde! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdıAÖF açıköğretim yaz okulu başladı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2021?Akbuğ isminin anlamı nedir, Akbuğ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe, Teknik Direktör Paulo Fonseca ile anlaştı! Sözleşmesinin bitmesi bekleniyor

Fenerbahçe, Teknik Direktör Paulo Fonseca ile anlaştı! Sözleşmesinin bitmesi bekleniyor

Teknik direktör belirsizliği devam eden Fenerbahçe'de yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni çıkan iddiaya göre ise başkan Ali Koç son iki sezondur İtalyan devi Roma'yı çalıştıran ve sözleşmesi yarın sonra erecek olan Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaştı. Ali Koç bu transferi duyurmak için deneyimli hocanın sözleşme bitimini bekliyor.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Paulo Fonseca ile anlaştı! Sözleşmesinin bitmesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin hoca belirsizliği gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertlilerin anlaştığı ve adını sır gibi sakladığı teknik Paulo Fonseca olduğu ifade edildi. Medyada birçok isim telaffuz edilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Paulo Fonseca ile anlaştığı öğrenildi. Son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'nın teknik adamlığını yapan 48 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesi yarın itibariyle sona eriyor.

Başkan Ali Koç'un başarılı hoca ile her konuda anlaştığı, resmi açıklamanın ise Fonseca'nın sözleşmesinin bitiminin ardından yapılacağı dile getirildi. Koç ile Fonseca'nın yapılacak transferlerle ilgili bilgi alış-verişinde bulunduğu  ve takımın geleceğiyle ilgili uzun vadeli bir planlama yapılacağı öğrenildi.

DÜN AKŞAM MESAJ VERİLMİŞTİ

Yeni teknik direktörün ismini dün ilan etmesi beklenen Fenerbahçe yönetimi, dün akşam duyurunun birkaç gün içinde yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Teknik direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. İmza aşamasına gelinse de sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sürecin bitmesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Paulo Fonseca ile anlaştı! Sözleşmesinin bitmesi bekleniyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT