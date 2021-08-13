Fenerbahçe Token sahiplerini sevindirdi! İlk işlem gününde yüzde 300 arttı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığını duyurduğu Paribu ile birlikte kripto para borsasına adım atmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Token'ı duyuran sarı lacivertli kulüp, taraftarının gösterdiği yoğun ilgiye birlikte buradan oldukça iyi gelir elde etti. Fenerbahçe Token ise ilk işlem gününde Yüzde 300 artış gösterdi.

BUGÜN İTİBARİYLE İŞLEMLERE AÇILDI

Hafta başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katıldığı basın toplantısıyla lansmanı gerçekleştirilen ve ön satışı yapılan Fenerbahçe Token'da işlemler başladı. 30 liradan satışa sunulan 500 bin Fenerbahçe Token'ın Paribu'da işlem görmeye başlamasıyla bazı işlemlerde sıkıntı yaşandı. Paribu sitesi yoğunluğa dayanamayarak hata verdi.

PARİBU ÇÖKTÜ

FB Token ilk olarak 43 TL'den listelenirken, sistemde yaşanan aksaklıklara rağmen Yüzde 300 artış göstererek 120 lirayı geçti.

Yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili Fenerbahçe Token kullanıcılarına açıklamada bulunan Paribu, "Yoğunluk nedeniyle emir ve işlemlerde aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir" dedi.

Fenerbahçe'den taraftar token hamlesi için Paribu ile dev anlaşma!