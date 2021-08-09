Fenerbahçe kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Fenerbahçe coin ön satışı için 9 Ağustos tarihi öne çıkmıştı. Ön satışın bu tarihte yapılacağı düşünülürken 9 Ağustos'un gelmesi ile birlikte Fenerbahçe token satışa çıktı mı, ön satışı ne zaman? Fenerbahçe token nereden alınır, kaç TL? soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE TOKEN SATIŞA ÇIKTI MI, ÖN SATIŞI NE ZAMAN?

Paribu, yaptığı açıklamada Fenerbah.e ve Paribu ortaklığında geliştirilen Fenerbahçe Token'ın çeşitli fırsatlar sunacağını belirtmişti. Taraftarlar bu tokenı kullanarak hem kendileri çeşitli avantajlar elde ederken, hem de kulübüne destekte bulunabilecek. Bu avantajlı tokenların ön satışa çıktığı belirtildi. 9-12 tarihleri arasında kullanıcılar bu tokenlara ön satıştan ulaşabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN NEREDEN ALINIR, KAÇ TL?

Fenerbahçe kulübü, tokenı çıkarmak için kripto para borsalarından biri olan Paribu ile bir iş ortaklığına girmişti. Ortaya çıkan Fenerbahçe tokenı Paribu sitesinden alabilirisiniz. Ön satış tarihi 9-12 Ağustos olan tokenlar satışa sunuldu.

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi. Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.