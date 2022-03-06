Fenerbahçe - Trabzonspor maçında şaşırtan olay! Sahaya atlayan taraftar, hakeme...

Ligin 28. haftasında müthiş bir maç ile futbolseverler ekran başına kilitlendi. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Maçta ilk yarının sona ermesinin ardından sahaya atlayan Fenerbahçe taraftarı bir anda hakem Zorbay Küçük'e saldırdı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Mücadelede ilk yarı oynanırken Trabzonspor Nijeryalı golcüsü Anthony Nwakaeme ile öne geçti. Müsabakanın 18. dakikasında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin orta sahası İrfan Can Kahveci takımını eksik bıraktı. Sarı - lacivertli ekibin taraftarları bu karardan memnun olmazken hakeme de maç içerisinde tepkiler geldi.

TOP AĞLARA GİTTİ AMA

Maçın ilk yarısının son anları da ilginç bir olaya sahne oldu. Hakem Zorbay Küçük ilk yarıyı bitiren düdüğü çalarak elini havaya kaldırdı. O esnada Fenerbahçe'den Miha Zajc kaleye doğru sert bir şut yolladı. Bu şut ağlarla buluşurken Fenerbahçeli futbolcular hakeme yöneldi ancak Zorbay Küçük düdüğü çalmış olduğunu bildirdi. Sonrasında bir anda sahaya giren taraftar Zorbay Küçük'e saldırırken görevliler tarafından yakalanarak dışarı çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DEN HAKEM TEPKİSİ

Fenerbahçe henüz maç bitmeden hakeme tepkisini dile getirdi Maçta ilk yarının tamamlanmasıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan sarı-lacivertli ekip, büyük harflerle

"GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!

HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!" şeklinde bir yazı paylaştı.