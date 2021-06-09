Fenerbahçe transfer limiti ne kadar 2021- 2022 ? İşte Fenerbahçe'nin TFF transfer harcama limiti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin maddi durumlarını göz alarak belirlediği transfer limitleri, transfer dönemi öncesi açıklandı. Fenerbahçe'nin transfer limitinin ne kadar olduğunu merak eden futbolseverler de Fenerbahçe transfer limiti ne kadar 2021- 2022? sorusunun yanıtını merak ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER LİMİTİ NE KADAR 2021 -2022? İŞTE FENERBAHÇE'NİN TFF TRANSFER HARCAMA LİMİTİ

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonu transfer harcama limiti 397 milyon 640 bin 264 TL oldu, Yüzde 25 sapma ile bu tutar 497 milyon 50 bin 330 TL olarak belirlendi.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NEDİR?

Takım Harcama Limiti'ne konu olan giderler, A Takımı futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak diğer futbol kulüplerine ve menajerlere ödenecek giderlerin toplamıdır.

Her kulübün kendi gelir ve giderlerini ve mevcut borçlarını göz önüne alarak takıma has harcama limiti belirlenir. Bu giderlerin limit altına alınması ile kulüplerin harcamaları kontrol edilmektedir. Ancak altyapıya yapılan ödemeler bu giderlerin dışındadır.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NASIL HESAPLANIR, BELİRLENİR?

TFF, kulüplerin harcama limitlerini iki yöntemle belirlemektedir.

Birinci Yöntem:

Bir kulübün elde edeceği kesinleşmiş gelirler (naklen yayın, sponsorluk ve reklam, maç hasılatı vs gibi) ile giderler (kulüp personeli ücretleri, kiralar, seyahat vs. masraflar ile finansman giderleri) arasındaki fark hesaplanır. Bu hesaplamada, Kulüplerin son 3 yılda elde ettikleri enflasyon düzeltmesi yapılmış gelirlerin ve giderlerin ortalaması kullanılmaktadır. Bu tutardan o sezona ait kredi anapara ödemeleri çıkartılır. Kalan tutar kulübün Takım Harcama Limiti'ni verir.

Kısaca kulübün gelir ve gider dengesi, kulübün finansal borçlarından kaynaklanan faiz giderlerini ve anapara ödemesini karşılamalıdır.

İkinci Yöntem:

Yasal grup yapısındaki dernek, derneğe bağlı tüm iştirakler ve bağlı ortaklıkların ve spor ile iştigal eden anonim şirketin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının konsolide edilmiş finansal tabloları üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Bu birleşik yapının toplam net geliri ile tüm yapının net borcu bulunarak, futbol faaliyet gelirinin ne kadarının takım harcamasında kullanılması gerektiği hesap edilmektedir. İkinci yöntemin geliştirilmesindeki amaç daha kapsayıcı bir finansal yapının da göz önüne alınmasıdır.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NASIL ARTIRILIR?

Bu iki yöntem kullanılarak hesaplanan limitlerini artırmak için kulüpler gelirlerini artırdıklarında (yeni reklam ve sponsorluk anlaşmaları, mal varlığı satışları gibi), sermayelerini güçlendirdiklerinde (sermaye artışı) bunları belgelendirerek artırım için başvuru yapabilirler. Bu gelirlerin 1/3'ü limite ilave edilir.

UEFA müsabakalarına katılacak olan kulüplerin kesinleşmiş gelirleri TFF tarafından başvuruya gerek olmadan limitlere ilave edilir. Bu gelirlerin 1/3'ü limite ilave edilir. İlgili kulübün finansal borcu olmaması durumunda UEFA gelirlerinin hepsi limit artışında kullanılabilir.

Bir kulüp mevcut futbolcularını başka kulüplere transfer ederek tüm transfer faaliyetleri sonucunda gelir elde eder ise, bu gelirin 1/3'ü limitine eklenir.

Son olarak mevcut finansal borçlarının ödeme planlarını ve/veya faiz yükümlülüklerini değiştirerek ödeme ve gider dengesini değiştiren kulüpler limitlerini artırmak için başvurabilirler. Bu durumda limitler yeniden hesaplanır.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ'Nİ AŞAN FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kulübe ait mevcut futbolcu ve teknik adam ücretlerinin toplamı, kulüp için tanınan limitin üzerinde ise başka kulüplerden transfer edilen futbolculara ait sözleşmeler tescil edilmez.

Ancak altyapıdan gelen sözleşmelerin 150 bin TL'yi aşmaması şartı ile tescili mümkündür. Teknik adam sözleşmelerinde tescil için limit aşımı söz konusu değildir.