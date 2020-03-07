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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük görevinde bulunan Zeki Murat Göle futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından sarı lacivertli takım yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye teslim edildi. Sarı lacivertli takımda Ersun Yanal'ın görevden alınmasının ardından da takımın başında maçlara çıkan Zeki Murat Göle bu kez de sarı lacivertli takımın 2021-2022 Süper Lig sezonun 18.haftasında VaVa Cars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta takımın başında yer alıyor. Peki Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında?

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR

Zeki Murat Göle 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlayan Zeki Murat Göle, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı.

42 yaşındaki Zeki Murat Göle, 2014 yılından bu yana ise Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapıyor. A Takım serüveninde çok sayıda teknik direktörle görev aldı. 

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle nereli, kaç yaşında?

Tayfun Altuntaş
Editör
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