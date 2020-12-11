Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Fenerbahçe 23 puan toplayarak 3. sırada yerini aldı. Yeni Malatyaspor ise 10 maçta 13 puan ile 12. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı, 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Erkan Özdamar tarafından yönetilecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cumartesi akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ