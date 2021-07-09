Her dönem olduğu gibi bu dönemde de taraftarlar tuttuğu takımların formalarını oldukça merak ediyor. Yeni sezon için Puma ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe'de yeni formaları sabırsızlıkla bekleniyor. Puma'nın tasarlayacağı formaların kısa bir süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL? Cevabı haberimizde.

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA 21-22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları bugün tanıtıldı. Puma ile yapılan imza töreninde formaları da ortaya çıkmış oldu.

Formanın sırt kısmındaki Atatürk imzası dikkat çekti.

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Formaların tanıtılmasının ardından taraftarlarının aklına formanın kaç liradan satışa sunulacağı sorusu geldi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları 319 TL'den satışa sunulacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta PUMA ile imzalanan sözleşme töreninde yaptığı açıklamada formaların 319 TL'den sunulacağını söyledi.