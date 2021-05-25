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  4. Fenerbahçe yeni stoperini buldu: Steven Caulker ile prensip anlaşması tamam!

Fenerbahçe yeni stoperini buldu: Steven Caulker ile prensip anlaşması tamam!

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz stoper Steven Caulker ile prensipte anlaşma sağladı.

Fenerbahçe yeni stoperini buldu: Steven Caulker ile prensip anlaşması tamam!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu üçüncü sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.  Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'nin Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile olan kontratı 31 Mayıs itibariyle sona erecek olan İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın kaç yıl olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Caulker ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon 36'sı ilk 11 olmak üzere 37 maça çıkan Caulker, 4 gol attı, 2 asist yaptı. 

Fenerbahçe yeni stoperini buldu: Caulker ile prensipte anlaşıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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