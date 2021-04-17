Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Altay Bayındır sakatlığı ne? Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Sezonu kapattı mı?
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında en önemli oyuncusu olan Altay Bayındır'ın sakatlandığı açıklandı. Peki Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Altay Bayındır sakatlığı ne? Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Sezonu kapattı mı?
Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada yeniden şampiyonluk yarışında kalan Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
FENERBAHÇE'DE ALTAY BAYINDIR SAKATLANDI MI? ALTAY BAYINDIR SAKATLIĞI NE?
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlandı. Genç kalecinin sut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği ifade edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada," Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
ALTAY BAYINDIR KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK? SEZONU KAPATTI MI?
Altay Bayındır'ın ameliyat olacağı için 12 hafta tedavi göreceği açıklandı.
El bileği travması nedir ? Kaç haftada iyileşir?