Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Altay Bayındır sakatlığı ne? Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Sezonu kapattı mı? Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında en önemli oyuncusu olan Altay Bayındır'ın sakatlandığı açıklandı. Peki Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Altay Bayındır sakatlığı ne? Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Sezonu kapattı mı?

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