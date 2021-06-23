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  4. Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Engin Verel sosyal medya hesabından duyurdu

Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Engin Verel sosyal medya hesabından duyurdu

Engin Verel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 24 Haziran Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında başkanlığa aday olacağını açıklayacağını belirtti.

Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Engin Verel sosyal medya hesabından duyurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından olan Engin Verel, Perşembe günü gerçekleştireceği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını duyuracağını ifade etti.

Engin Verel, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri. Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla"

Engin Verel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Engin Verel Twitter

Fenerbahçe'de daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyurmuştu.

ENGİN VEREL KİMDİR?

Eski millî futbolcu, spor yazarı Verel, geçmişte Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştır.

Engin Verel hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Engin Verel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Engin Verel Twitter

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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