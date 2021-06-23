Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Engin Verel sosyal medya hesabından duyurdu Engin Verel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 24 Haziran Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında başkanlığa aday olacağını açıklayacağını belirtti.

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