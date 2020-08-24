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  3. Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklama ile futbol takımından bir oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş,Fenerbahçe'de bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda,"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada,"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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