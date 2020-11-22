Fenerbahçe'de derbi öncesi bek sıkıntısı!

Fenerbahçe'de milli sağ bek Nazım Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık belirlendi. Böylelikle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak Sangare, Beşiktaş derbisinde kadroda olamayacak. Nazım Sangare, milli takımda sakatlanmış ve 20 Kasım'daki antrenmanın belirli bir bölümünde yer alabilmişti.

Sarı-lacivertlilerde, hali hazırda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün ardından Sangare'nin de sakatlanması, derbi öncesi Erol Bulut'un sağ bek rotasyonunu güçlendiriyor. Derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenilen Gökhan Gönül'ün sakatlığının hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.