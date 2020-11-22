Fenerbahçe'de derbi öncesi bek sıkıntısı!
Bu sezon kurduğu kadro ve topladığı puanlar ile ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesi sağ bek sıkıntısı yaşanıyor.
Fenerbahçe'de milli sağ bek Nazım Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık belirlendi. Böylelikle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak Sangare, Beşiktaş derbisinde kadroda olamayacak. Nazım Sangare, milli takımda sakatlanmış ve 20 Kasım'daki antrenmanın belirli bir bölümünde yer alabilmişti.
Sarı-lacivertlilerde, hali hazırda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün ardından Sangare'nin de sakatlanması, derbi öncesi Erol Bulut'un sağ bek rotasyonunu güçlendiriyor. Derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenilen Gökhan Gönül'ün sakatlığının hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.