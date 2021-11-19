Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer telaşı!

Fenerbahçe'de dev derbi öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Mutlak galibiyet alarak kötü gidişatına son vermek isteyen sarı lacivertli ekip kalecisi Berkez Özer için de alarma geçti. Sakatlığı nedeniyle Milli takım kadrosuna alınmayan oyuncunun birkaç gündür bel ağrılarının devam ettiği bilinirken teknik heyetin Berke'yi derbiye yetiştirmek için seferber olduğu öğrenildi.

TEKNİK EKİP SEFERBER OLDU

Genç file bekçisi tedbir amaçlı olarak dün yapılan antrenmana çıkartılmadı. Son dönemlerde bel ağrılarının arttığı öğrenilen Berke Özer için teknik heyet hem mental hem de fiziksel açıdan oyuncuyu hazırlamak için elinden geleni ardına koymuyor. Teknik direktör Pereira ve ekibi, derbi öncesi Berke'nin konsantrasyonunu en üst noktaya çıkararak heyecan yapmasına engel olmayı hedefliyor.

"HERKESE KENDİMİ İSPAT EDECEĞİM"

21 yaşındaki file bekçisinin maç öncesi moralinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Ezeli rekabette genç yaşta sahaya çıkacak olduğu ifade edilen Berke, "Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim" sözleriyle yaşadığı duyguları yakın çevresine paylaşıyor.