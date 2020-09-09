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  3. Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi iptal!

Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi iptal!

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, uzun bir süre Eran Zahavi'nin takıma katılacağı konuşulmuştu. Ancak gelen haberlere göre, Zahavi transferinden vazgeçildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi iptal!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe, transferlerini de bu doğrultuda ilerletiyor. Şu ana kadar 12 isimle resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi iptal!

Taraftarın takıma katılmasını en çok istediği isimlerden birisi olan Eran Zahavi'de, sıcak bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un son dakika haberine göre, Fenerbahçeli yöneticiler Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti. Bu habere göre, rafa kalkan yıldız golcünün yerine yeni bir forvet transferinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de santrfor için konuşulan isimler, Kalinic, Cavani, Cisse ve Batshuayi. Kalinic için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den yalanlama gelmişti. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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