Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferi iptal!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe, transferlerini de bu doğrultuda ilerletiyor. Şu ana kadar 12 isimle resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Taraftarın takıma katılmasını en çok istediği isimlerden birisi olan Eran Zahavi'de, sıcak bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un son dakika haberine göre, Fenerbahçeli yöneticiler Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti. Bu habere göre, rafa kalkan yıldız golcünün yerine yeni bir forvet transferinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de santrfor için konuşulan isimler, Kalinic, Cavani, Cisse ve Batshuayi. Kalinic için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den yalanlama gelmişti.