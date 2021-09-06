Fenerbahçe'de genç oyuncu Burak Kapacak'ın lisansı çıkarıldı!

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de 1 ay önce genç futbolcu Burak Kapacak Bursaspor'dan transfer edilmişti. O tarihten itibaren lisansının çıkmasını bekleyen genç oyuncunun takımdan ayrılabileceği, bu nedenle lisans çıkarılmadığı söylenirken, Fenerbahçe bugün Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı.

LİGDE İKİ MAÇI KAÇIRDI

Kadro şişkinliğini indirmek için uzun süredir yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, bu oyuncuları göndermesinin ardından transferleri de art arda yapmıştı. Elinin rahatlamasıyla birlikte eksiklerini bir bir gideren sarı lacivertliler genç oyuncu Burak Kapacak'ın lisansını da çıkardı. Genç oyuncu lisansı olmadığı için Altay ve Antalyaspor maçlarını kaçırmıştı.

Genç oyuncu lisansının çıkmasının ardından mutluluğunu yaptığı paylaşımla gösterdi.