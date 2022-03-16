Fenerbahçe'de Gustavo karmaşası! Talebi karşısında yönetim küplere bindi!

2019 yılında Marsilya'dan transfer edilen ve Ersun Yanal, Erol Bulut gibi teknik direktörlerin kadrodaki vazgeçilmez futbolcularından biri olan Luiz Gustavo, performansıyla taraftarın da en beğendiği isimlerden biri olmuştu. Sonrasında yaşının da etkisiyle formdan düşen yıldız futbolcu kadroda yer alamamaya başladı. Sarı-lacivertli ekibin takımdan yollamak istediği futbolcu bu kararı reddetti.

AYRILMAK İSTEMEDİ

Bu sezon sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de hem form düşüklüğü hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda tercih edilmeyen isimler arasında yer alan Luiz Gustavo, takımda kalmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin kendisine takım bulmasını istediği 34 yaşında futbolcu takımdan ayrılmayacağını ve gelen teklifleri reddedeceğini söyleyerek yönetimi kızdırdı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Oyuncudan gelen bu talep karşısında şaşkınlık yaşayan yönetim her ne olursa olsun önümüzdeki sezon Luiz Gustavo ile yola devam etmek istemiyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan oyuncunun kulüpteki geleceği ise merak ediliyor.

Brezilyalı futbolcu için geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Lyon'dan 7 milyon euroluk bir teklif gelmiş ancak sarı-lacivertli ekip bu teklifi kabul etmemişti.