Fenerbahçe'de ibre yeniden Christoph Daum'a dönüyor!

Yeni teknik direktörün ismini bir an önce açıklayarak sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de belirsizlik devam ediyor. Başkan Ali Koç her ne kadar anlaşıldığını söylese de gündeme her gün yeni bir isim düşüyor. Bugüne kadar çıkan isimlerde liste Marco Silva, Slaven Bilic, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Favre, Zlatko Dalic, Luis Castro diye uzayıp gidiyor. Fenerbahçe taraftarı bu işin bir an önce bitirilmesini isterken daha fazla uzatmaktansa ligi ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir isimle el sıkışmanın mantıklı olduğunu söylüyorlar.

ANLAŞMA YOKSA DAUM GELSİN

Rakip takımların hızla eksiklerini tamamlayıp lige hazır bir şekilde başlama çabalarını gören Fenerbahçe taraftarından homurdanmalar yükselmeye başladı. Aylardır açıklanmayan teknik direktörün bu senenin de başarısız geçmesine neden olabileceğini söyleyen sarı lacivertli takımın destekçileri artık başka bir pürüz çıksın istemiyor. Başkan Ali koç her ne kadar bir teknik adamla el sıkıştığını söylese de her gün gündeme gelen yeni isim ve açıklanmayan hoca taraftarı düşündürüyor. Fenerbahçeli taraftarlar "Eğer bir isimle anlaşılmadıysa Christoph Daum gelsin. Hem ligi hem Fenerbahçe'yi tanıyor" diyerek attıkları tweetlerle Daum'u Twitter'da gündeme soktu.