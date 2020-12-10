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  3. Fenerbahçe'de Kemal Ademi çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Kemal Ademi çalışmalara başladı

Süper Lig'in 12. haftasında karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de; sakatlığını atlatan Kemal Ademi, bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Kemal Ademi çalışmalara başladı

Süper Lig'in 12. haftasında karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de; sakatlığını atlatan Kemal Ademi, bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Kemal Ademi çalışmalara başladı

Onur Çelik
Spor Editörü


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