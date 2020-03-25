Fenerbahçe futbol takımına koronavirüs şoku

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi ablukası altına alan koronavirüs, Türk spor kamuoyunda büyük zararlara yol açmaya devam ediyor. Daha öncesinde Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Beko basketbol oyuncuları gibi ünlü isimlerin testleri pozitif çıkarken, bir şoku ise Fenerbahçe Futbol takımı yaşadı.

Aşağıdaki fotoğrafın test yaptırmak için gidilen hastanede çekildiği iddia ediliyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.



Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."