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Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif!

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif!

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümü öncesinde bugün yapılan kovid-19  testleri sonucunda teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin testleri negatif çıktı.

Saat 19.00'da Topuk Yaylası'na gitmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.

Sarı lacivertli ekip  Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.

Kübra Kaçmaz
Editör


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