Fenerbahçe’de koronavirüs vakası!

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de korona virüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde 1 futbolcu ile 1 personelin testleri pozitif sonuçlandı.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

OZAN TUFAN AÇIKLADI

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

