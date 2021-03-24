Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi!
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 1 futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'ee yükseldi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı belirtildi. Böylelikle Fenerbahçe'de toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.
Kulüpten daha önce yapılan açıklamada 4 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır."