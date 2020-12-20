Fenerbahçe'de kriz büyüyor: "Bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler"

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna yeni hoca ve 18 yeni transferle giren Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında oynanılan futbol ve takımın daha fazla gelişim göstereceği inancıyla şampiyonluğun baş favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak ligde son 6 haftada alınan 4 mağlubiyet, sarı-lacivertliler için işlerin yolunda gitmediğini ortaya çıkardı. Taraftarın, yönetim, teknik ekip ve oyunculara gösterdiği tepkinin benzeri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Gaziantep Futbol Kulübüne karşı alınan 3-1 mağlubiyet, yönetimi de oldukça sinirlendirdi. geçtiğimiz hafta alınan Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Samandıra'da oyuncularla buluşan Ali Koç'un, “Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler” dediği öğrenildi.

PUAN KAYIPLARI ARTIYOR

Kadıköy’de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.

Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor. Bu süreçte takımdan ayrılacak isimlerin olacağı ve yeni transferlerin takıma en kısa sürede kazandırılması bekleniyor.