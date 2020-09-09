Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bombası!

Süper Lig'de bu sezona adeta kabuk değiştirerek hazırlanan Fenerbahçe, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte 12 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Takımın yeni teknik direktörü Erol Bulut, yeni sezon için kadroyu tamamen yenileyerek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

Yeni sezonda Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı kesinleşmişken, forvet boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe'de, son olarak Michy Batshuayi, ismi gündeme geldi. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Belçikalı yıldız ile sarı-lacivertli yöneticiler pazarlık masasına oturdu.

26 yaşındaki Belçikalı yıldızın İngiliz kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.

Michy Batshuayi, kariyerinde 328 maça çıktı. 328 maçta, 126 gol atarak 32 asist yaptı.