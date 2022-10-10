Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı! Gol atıyor, kazandırıyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen, sene başında ise Chelsea'dan bonservisiyle Fenerbahçe'ye transfer olan Belçikalı forveti Michy Batshuayi, performansıyla göz dolduruyor. Geniş rotasyonlu forvet hattında şans bulan Batshuayi, fırsatlarını iyi kullandı.
ÜÇ MAÇTA FİLELERİ SALLADI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon Dinamo Kiev, Aek Larnaca ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atan Batshuayi takımını ipten aldı. Sarı lacivertliler, yıldız golcünün gol attığı maçların hepsini kazandı.
Fenerbahçe formasıyla 4 kez isabetli şut çeken yıldız golcü, 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.