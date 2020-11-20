Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak akaryakıt istasyonları açıklandı!Babil final mi yapıyor? Babil final tarihi ne zaman? Bitiyor mu?MEB'den bir ilk! 32 bin öğretmene hediye edilecek kitabın adı açıklandıSokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?Başhekimi Hasan Tosun'dan acı açıklama: Zonguldak'ta yoğun bakımlar yüzde 100 doldu!Van Spor - Sivas Belediyespor maçında kural hatası ihtimali! Van Spor, Fenerbahçe'nin rakibi mi olacak?Zayıflamak için hangi spor yapılmalı evde?Kutsi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! İşte ünlü şarkıcının herkesten gizlediği yeni aşkı!Metro İstanbul duyurdu: Sınav saatlerinde ücretsiz binebilecekler!Playstore, yüzde 95'e varan yıl sonu indirimleriyle oyun severleri mutlu etti!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe’de Nazım Sangare idmanı yarıda bıraktı!

Fenerbahçe’de Nazım Sangare idmanı yarıda bıraktı!

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürerken sağ bekte görev yapan Nazım Sangare, ağrıları nedeniyle idmanı tamamlayamadı.

Fenerbahçe’de Nazım Sangare idmanı yarıda bıraktı!

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli takımda sakatlanan ve idmanın ilk bölümünde yer alan milli futbolcu Nazım Sangare, ağrılarının artması sonucu antrenmanı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe’de Nazım Sangere idmanı yarıda bıraktı!

SANGARE İDMANI TAMAMLAYAMADI

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2. derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT