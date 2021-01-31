Fenerbahçe’de Pelkas'tan kötü haber! Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Sarı-lacivertlilerde bu sezonun en iyi transferi olarak gösterilen Pelkas, Süper Lig'de yakaladığı form ile hem taraftarını hem de teknik ekibini oldukça memnun eden isimlerin başında geliyor. Yunan futbolcu, 22. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla oyunda çıkmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'den bugün yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edildiği duyuruldu. Bu sakatlık sonucundan Pelkas'ın en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncu böylelikle hem hafta içi oynanacak Hatayspor deplasmanını, hem de Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini kaçıracak.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."