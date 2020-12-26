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Fenerbahçe'de şok! 3 futbolcunun testi pozitif!

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de şok! 3 futbolcunun testi pozitif!

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Kovid-19 testlerinde, 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların izolasyon süreçlerine başlandığı vurgulanarak, "Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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