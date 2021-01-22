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  3. Fenerbahçe'de şok! Marcel Tisserand'da yırtık tespit edildi!

Fenerbahçe'de şok! Marcel Tisserand'da yırtık tespit edildi!

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan deneyimli stoper Tisserand'ın, MR sonucunda yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de şok! Marcel Tisserand'da yırtık tespit edildi!

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başlarken, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün kendilerine verilen bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de şok! Marcel Tisserand'da yırtık tespit edildi!

YILDIZ OYUNCUDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerde dün oynanan maçta sakatlanarak oyun alanını terk eden Marcel Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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