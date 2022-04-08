Fenerbahçe'de taraftarı çıldıracak! Şampiyonluk isteyen Ali Koç gemileri yaktı: Luis Suarez ile Talisca geliyor
Fenerbahçe'de taraftarı çıldıracak! Şampiyonluk isteyen Ali Koç gemileri yaktı: Luis Suarez ile Talisca geliyor
UEFA'nın Finansal Fair - Play kurallarında esnemeye gitmesi sonrası Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertli takımın Brezilyalı Talisca'nın transferinde önemli ölçüde yol kat ettiği, Uruguaylı dünyaca ünlü forvet Luis Suarez ile temasa geçtiği ifade edildi.