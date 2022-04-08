Fenerbahçe'de taraftarı çıldıracak! Şampiyonluk isteyen Ali Koç gemileri yaktı: Luis Suarez ile Talisca geliyor UEFA'nın Finansal Fair - Play kurallarında esnemeye gitmesi sonrası Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertli takımın Brezilyalı Talisca'nın transferinde önemli ölçüde yol kat ettiği, Uruguaylı dünyaca ünlü forvet Luis Suarez ile temasa geçtiği ifade edildi.

1 8 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sezonuna sonuna kadar takımın başına gelmesi sonrası yeniden ayağa kalktı.