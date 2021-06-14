Fenerbahçe'de tüm yollar ona çıkıyor! Taraftar Lucien Favre'yi istiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine devam etmemesine karar verilmesinin ardından teknik direktörlük için çok sayıda isim gündeme gelmişti. Adaylar arasında Sérgio Conceição kulübü Porto ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladı, Fonseca'nın ise ilerleyen günlerde Tottenham Hotspur ile kontrat imzalaması beklenirken en güçlü aday olarak Lucien Favre ismi öne çıktı.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Başkan Ali Koç'un görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Favre ile sürecin olumlu yönde ilerlediği ifade edilirken başarılı teknik adamın teklife ‘hayır’ cevabı vermeyi düşünürken ortaya konan projeler, kadro tanıtımı ve hedefler sonrası bir anda daha ılımlı yaklaşmaya başladığı kaydedildi.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Başkan Ali Koç'un başarılı teknik direktöre alt yapıdaki plan ve projeleri de paylaştığı ifade ediliyor. Favre'nin normal şartlarda Avrupa’nın 5 büyük liginden kopmak istemediği Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açıp şampiyonluk kazanabileceği ve Şampiyonlar Ligi’ne gidebileceği durumlar üzerine ciddi anlamda düşünmek için süre talep ettiği belirtiliyor.

TARAFTAR DA FAVRE'Yİ İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe taraftarı da Lucien Favre'nin hücumcu futbolu oynatabileceğini düşündüğü için başarılı teknik direktörün takımın başına geçmesini istiyor.

FAVRE OLMAZSA O İSİMLER GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin Favre ile anlaşma sağlayamaması durumunda Marco Silva ile temasa geçebileceği düşünülüyor. Ayrıca Polonya Milli Takımı teknik direktörü Paulo Sousa ve Abel Fereira ile de görüşme gerçekleştirebileceği kaydediliyor.