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  4. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi

Yeni sezon öncesi transferlerinde bu kez temkinli davranan Fenerbahçe, forvet transfer için hata yapmak istemiyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı lacivertli ekibin, eski oyuncusu Vedat Muriq'i yeniden gündeme aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi

Geçtiğimiz transferde şov yapan Fenerbahçe bu sezon temkinli ilerliyor. Şu ana kadar sadece Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra firene basan sarı lacivertli ekip, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedefin golcü odluğu Fenerbahçe Vedat Muriq'i tekrar takıma kazandırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi

KOSOVALI GOLCÜ LİSTENİN İLK SIRASINDA

Vedat Muriqi konusunda  önemli gelişmeler yaşanıyor. Lazio Teknik Direktör Sarri'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve bu doğrultuda rapor verdiği bilinen Muriqi için harekete geçen Sarı-Lacivertliler, bu transferde büyük bir yol aldı.

Transferin önümüzdeki hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi

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