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  3. Fenerbahçe'de yeni hedef Xherdan Shaqiri!

Fenerbahçe'de yeni hedef Xherdan Shaqiri!

Bu sezon transfer döneminde art arda yıldızları bildiren Fenerbahçe, transferin son gününde Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de yeni hedef Xherdan Shaqiri!

Bu sezon transferi oldukça etkili geçiren Fenerbahçe, son olarak Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna katmıştı. Kanat transferi içinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Roma'dan Perotti ile prensip anlaşmasına vararak oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Ancak Perotti'nin sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanılması halinde Shaqiri transferi zorlanacak. 

Öte yandan, ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Perotti’nin medikal raporları sıkıntılı çıkmış, bugün sözleşme imzalanacaktı, şu anda kararsız kaldılar." sözleriyle Arjantinli oyuncunun transferinin gerçekleşmeme durumunun olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için transferin son gününde imkanları zorlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, bu sezon hücüm hattına Samatta, Valencia,Thiam, Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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