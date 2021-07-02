Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldüBaşörütülü kadınlara hakaret etmişti! Deniz Çakır'ın yargılandığı dava sonuçlandı!Evliliğine gıptayla bakılıyor! Pelin Karahan mutlu evliliğin sırrını verdi!Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan ettiKirlilik yüzünden can çekişiyorlar! Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurduBakan Koca: Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacakUzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: Mutlaka Biontech olun!Kefaret 32. bölüm full, tek parça izle |Kefaret son bölüm izleKazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan etti

Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan etti

Yeni sezon hazırlıklarına 5 temmuzda Topuk yaylasında girecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör adayları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey Makedonya Milli takımının teknik direktörü Igor Angelovski ile görüşüldüğü ifade edild. Taraftarlar ise bu habere tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan etti

Yeni sezon öncesi yapılacak Topuk yaylası kampına hocasız gitmek istemeyen Fenerbahçe'de yoğun msai sürüyor. Gündeme gelen birçok isim ile görüşen yönetimin son olarak Kuzey Makedonya Milli takımının teknik direktörü Igor Angelovski için harekete geçtiği öğrenildi. Taraftarlar bu isme pek sıcak bakmıyor.

EURO 2020'DE SIFIR ÇEKMİŞTİ

Igor Angelovski EURO 2020'de çıktığı 3 maçta da puan alamayarak ülkesine eli boş dönmüştü. Oynattığı cesur futbol ile beğeni toplamış olsa da taraftarlar yeni hocanın bu isim olmasını istemiyor gibi görünüyor. Sarı lacivertli ekibin deneyimli teknik adama 3 yıllık sözleşme önerdiği gelen bilgiler arasında. 

Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan etti

TARAFTAR ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERİYOR

Yeni sezon kampına bu kadar kısa bir süre kalmışken hala teknik adamına isminin açıklanmaması taraftarı tedirgin ediyor. Bu kadar beklenilmesini kaliteli bir hoca arayışına bağlayan taraftar Igor Angelovski'nin gündeme gelmesiyle Ali Koç'a tepki göstererek "madem böyle bir isimle anlaşılacaktı neden bu tarihe kadar bekledik. Fenerbahçe Angelovski'den daha iyi bir ismi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan etti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT