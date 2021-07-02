Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan etti

Yeni sezon öncesi yapılacak Topuk yaylası kampına hocasız gitmek istemeyen Fenerbahçe'de yoğun msai sürüyor. Gündeme gelen birçok isim ile görüşen yönetimin son olarak Kuzey Makedonya Milli takımının teknik direktörü Igor Angelovski için harekete geçtiği öğrenildi. Taraftarlar bu isme pek sıcak bakmıyor.

EURO 2020'DE SIFIR ÇEKMİŞTİ

Igor Angelovski EURO 2020'de çıktığı 3 maçta da puan alamayarak ülkesine eli boş dönmüştü. Oynattığı cesur futbol ile beğeni toplamış olsa da taraftarlar yeni hocanın bu isim olmasını istemiyor gibi görünüyor. Sarı lacivertli ekibin deneyimli teknik adama 3 yıllık sözleşme önerdiği gelen bilgiler arasında.

TARAFTAR ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERİYOR

Yeni sezon kampına bu kadar kısa bir süre kalmışken hala teknik adamına isminin açıklanmaması taraftarı tedirgin ediyor. Bu kadar beklenilmesini kaliteli bir hoca arayışına bağlayan taraftar Igor Angelovski'nin gündeme gelmesiyle Ali Koç'a tepki göstererek "madem böyle bir isimle anlaşılacaktı neden bu tarihe kadar bekledik. Fenerbahçe Angelovski'den daha iyi bir ismi hak ediyor" ifadelerini kullandı.