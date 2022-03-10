Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir?Murat Övüç, sahneye Karlar Kraliçesi Elsa olarak çıktı! Prensese dönüştü, dekolte vermeyi yine ihmal etmedi!Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası açıklaması: Hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz.Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Dimyat ne demek, TDK'ya göre Dimyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2022 | Dünya Barış Günü kutlama mesajlarıSon dakika |İstanbul'da kar yağışı alarmı! Vali Yerlikaya yeni kararları duyurdu! Saat 19.00'dan sonra trafiğe çıkmaları yasaklanacakTuğba Özay'ın 'Sil Baştan' eziyeti sosyal medyaya damga vurdu! "Şebnem Ferah kan ağlıyor"
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası açıklaması: Hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası açıklaması: Hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz.

Son dakika... Fenerbahçe, 3 Temmuz sözde şike soruşturması kapsamında uğradığı zararın tazmini için açtığı dava hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası açıklaması: Hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz.

Fenerbahçe Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklama, sarı lacivertli takımın 3 Temmuz kumpası sebebiyle uğramış olduğu zararın tazmini için o dönem karar veren TFF'ye karşı tazminat davası açtığı anımsatıldı. İlk duruşmanın bugün yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçemizin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak açtığımız “Tazminat Davası”nın ilk duruşması bugün görüldü.

Ancak davalı tarafından duruşmadan bir gün önce hakimin reddi talep edilmiştir. Bu talebe karşı tarafımızca talepte hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde beyanda bulunulmuş olup, mahkemece hâkimin reddi talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamış olup, hâkimin reddine ilişkin talep konusunda yetkili merci tarafından verilecek karar kesinleştiğinde, davanın görülmesine aynı hâkimle veya yeni bir hâkimle devam edilecektir.

İlk günden beri dimdik ayakta duran Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında olacağız ve hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz.

Kamuoyuna duyurulur."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT