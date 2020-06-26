Fenerbahçe'den Berke Özer açıklaması

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada genç kaleci Berke Özer'in Belçika ekibi Westerlo'ya bir sene daha kiralandığını duyuruldu.Kulüpten yapılan açıklamada : "Genç kalecimiz Berke Özer'in gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Genç kaleci Berke Özer transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Westerlo ile olan sözleşmemi +1 yıl daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.

20 yaşındaki Berke, Westerlo'da 22 maça çıkarken kalesinde 23 gol görmüş ve 6 maçta da gole izin vermemişti.