Fenerbahçe'den Berke Özer açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Berke Özer'in Belçika ekibi Westerlo'ya bir sene daha kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada genç kaleci Berke Özer'in Belçika ekibi Westerlo'ya bir sene daha kiralandığını duyuruldu.Kulüpten yapılan açıklamada : "Genç kalecimiz Berke Özer'in gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.
Genç kaleci Berke Özer transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Westerlo ile olan sözleşmemi +1 yıl daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.
20 yaşındaki Berke, Westerlo'da 22 maça çıkarken kalesinde 23 gol görmüş ve 6 maçta da gole izin vermemişti.
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