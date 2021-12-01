Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin sevkine tepki: "Skandal bir karar"

Deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın devre arasında İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında yaşananlar sonrasında sarı lacivertli ekibin yıldızı, "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Bu gerekçeyle sevk edilen futbolcuların en az 5 ile 10 maç arası ceza aldığı bilinirken Fenerbahçe Kulübü'nden ise bu karara sert bir açıklama geldi.

Açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burhan Kızılkaya

"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen PFDK sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık yaratacak boyuttadır. Sistemin ve sisteme çöreklenmiş kişilerin değişimi isteğinin ne kadar haklı olduğu ortadadır.

İrfan Can, 'Saldırı' adı altında çarpıtmayla itham altında kalkıştır. İtişmenin saldırı olarak geçmesi ve sevk edilmesi kötü niyettir, iş bilmemezliktir.

"SKANDAL BİR KARAR"

Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir. Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriqi niyet okumayla PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık arasında fark yoktur. Bu konu bizim açımızdan çok nettir.

"FENERBAHÇE DENEME TAHTASI DEĞİLDİR"

Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. Vedat Muriqi ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz.

TFF, bu tür ehliyet sahibi olmayan gözlemcilerle ilgilenmelidir. Aksi takdirde TFF, futbola zarar verecektir." ifadelerini kullandı.