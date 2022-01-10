Fenerbahçe, Löw için kesenin ağzını açtı! Alman hocanın kararı bekleniyor!

Devre arasına teknik direktörsüz giren ve ligin ikinci yarısına girilmesine rağmen henüz yeni bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe, acele ederek etkisiz bir isimi takımın başına getirmek istemiyor. Bu kapsamda Alman teknik direktör Jöachim Löw ile görüşen sarı-lacivertli ekip, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmek için tüm limitlerini zorluyor. Yeni teklifini hocaya sunan Fenerbahçe yönetimi, beklemeye koyuldu.

KENDİ EKİBİNİ GETİRECEK

Daha önce de Löw ile görüşmelerini sürdüren ve tekliflerde bulunan Fenerbahçe, Alman teknik adamdan olumlu geri dönüş almamıştı. Ancak yine de bu transferin peşini bırakmayan ve kendisini ne kadar istediğini göstermek isteyen Fenerbahçe yönetimi temaslarını sürdürdü. Son görüşmede ise kendi ekibini getirmesine izin verilen deneyimli isme, önerilen rakam da sunuldu.

İLGİ VE TEKLİFTEN MEMNUN

61 yaşındaki teknik adam için 6 milyon euroluk maaş önerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yeni bir rota belirleyecek. Löw cephesi ise kendisine gösterilen bu ilgiden ve sunulan yetkilerden dolayı mutlu. Daha önce olumsuz bir tavırda olan Jöachim Löw, bu temaslardan sonra görüşmeye daha olumlu bakıyor.

BİR YIL DİNLENMEK İSTİYOR

Her ne kadar iki taraf arasında da olumlu rüzgarla esse de dinlenmek isteyen Löw, "Bir yıl dinleneceğim ve sezon ortası takım almayacağım" şeklindeki yanıtını yineledi. Tecrübeli hoca ile temaslarına devam edecek ve ikna etmeye çalışacak yönetim, bu anlaşmanın olmaması durumunda rotayı Slaven Bilic'e çevirecek.