Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması!

Sarı lacivertli kulüpten 7.5 milyon Euro talep eden Alman futbolcunun avukatları ile Fenerbahçe yöneticileri orta yol bularak anlaşmaya vardılar. Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euroluk bir tazminat davası açtığı biliniyordu. Alman basını ise bu 7.5 milyon euroluk davayı Max Kruse'nin kazandığını yazmıştı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."